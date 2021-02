Mertens è tornato! Il Napoli riparte da Dries e vince il derby col Benevento

Un gol Mertens, che torna titolare, e la rete di Politano valgono 3 punti preziosissimi per la squadra di Gattuso che si riaggancia al treno Champions. Un Napoli che parte subito forte e che prova a mettere le cose in chiaro con i cugini del Benevento. Nella ripresa i ritmi si abbassano: tanti falli ed errori, poche occasioni da gol. Unico neo della gara l’espulsione ingenua di Koulibaly per doppia ammonizione: salterà il Sassuolo. Ma al Napoli va bene così: serviva una vittoria per ripartire ed è arrivata.

Il primo tempo di Napoli-Benevento

Il Napoli prova subito a partire forte sfruttando il piede di Ghoulam sulla corsia mancina e mettendo tanti cross: ma la difesa del Benevento è sempre attenta e non corre particolari brividi. Il primo vero tiro in porta arriva al 13′ con Fabian Ruiz, ma il suo sinistro è morbido e Montipò blocca. Al 22′ ci prova Mertens con un tiro velenoso che finisce di poco sopra alla traversa. Al 33′ vantaggio del Napoli: tiro cross sporco di Ghoulam su cui si avventa Mertens che sigla l’1-0 e torna al gol. Al 38′ viene annullato un gran gol a Zielinski che scaglia un destro alle spalle di Montipò: ma c’è Insigne che ostruisce la traiettoria e la rete non è valida per fuorigioco. Sul ribaltamento di fronte il Benevento si rende pericoloso con Depaoli, ma Meret è attento e respinge un angolo.

La ripresa

Il secondo tempo parte su ritmi più bassi col Napoli che prova a controllare il risultato e col Benevento che prova a pungere senza provocare particolari brividi a Meret. Sono tanti gli errori delle due squadre e nessuna si rende particolarmente pericolosa. Al 63′ la prima grande occasione ce l’ha sul piede Insigne che dalla sua solita mattonella sfiora il palo alla sinistra di Montipò. Al 65′ arriva il raddoppio del Napoli con Politano che insacca su un cross di Insigne dopo vati rimpalli. Al 71′ ci prova Insigne che al termine di un’azione insistita sfiora il palo della porta del Benevento. Al 75′ Koulibaly sfiora il tris su cross di Ghoulam da calcio d’angolo, ma il suo colpo di testa finisce di pochissimo a lato. All’81’ Koulibaly rovina la sua partita e la festa del Napoli beccandosi un secondo giallo ingenuo. Alla fine la squadra di Gattuso raggiunge l’obiettivo: porta a casa 3 punti fondamentali e si rilancia nella corsa alla Champions.

A cura di Giovanni Frezzetti

