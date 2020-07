Mertens elogia Osimhen: “I miei amici me ne hanno parlato benissimo”

Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de Il Mattino. L’attaccante belga, ormai nella storia del club partenopeo, ha anche parlato del possibile prossimo acquisto del club di Aurelio De Laurentiis.

Le parole di Mertens su Osimhen

Sia pure per curiosità, ha dato uno sguardo alle prestazioni di Osimhen? “Me ne hanno parlato benissimo i miei amici dello Charleroi dove ha giocato prima di andare in Francia, non so se verrà ma in ogni caso è proprio quel tipo di calciatore che serve a questo Napoli».

Le ultime sull’affare Osimhen

La trattativa che il Napoli sta portando avanti per Victor Osimhen si fa sempre più ricca di dettagli. La svolta è arrivata con la visita del calciatore, per il quale sono pronti 2,5 milioni di euro a stagione più bonus, nella città partenopea.

Secondo quanto però riferito da Calciomercato.it, il calciatore avrebbe chiesto qualche altro giorno per riflettere attentamente sul passaggio al Napoli. L’unica sua perplessità è legata al problema del razzismo in Italia. Nonostante ciò, pare che il sì sia questione di formalità. Nell’arco di circa 10 giorno potrebbero esserci anche le visite mediche.

