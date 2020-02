Mertens firma un nuovo record con il Napoli: come lui solo Higuain e Zapata. Il dato

L’attaccante belga è tornato arruolabile solo la scorsa settimana ma è già riuscito a mettersi in mostra e risultare decisivo. Nello scorso match del Napoli contro la Sampdoria, infatti, Dries Mertens ha messo a segno il quarto gol della compagine partenopea nei minuti finali. Con ogni probabilità, il calciatore vorrà replicare anche contro il Lecce per avvicinare il record di gol messi a segno con la maglia azzurra da Marek Hamsik. Mancano solo due reti e contro pugliesi potrebbe avere l’occasione giusta ma solo in partita in corso.

Il dato

Intanto, però, in vista del match, che prenderà il via domani a partire dalle 15, il portale online della Serie A ha messo in evidenze un ulteriore dato su Dries Mertens. Il belga è, infatti, parte integrante dei calciatori più prolifici che abbiano mai indossato la maglia azzurra. Merito soprattutto del lavoro del tecnico Maurizio Sarri che, per esigenze dovute agli infortuni di Arek Milik, ha trovato per lui anche il ruolo di attaccante. Secondo le ultime informazioni raccolte, il belga dovrebbe partire dalla panchina in occasione del match contro il Lecce, con il polacco in leggero vantaggio. Tutti i presupposti, però, ci sono per poter essere ancora una volta decisivo. Decisivo come in tutte le ultime stagioni calcistiche affrontate con la maglia azzurra. Di seguito i dettagli:

A partire dal suo esordio nel massimo campionato italiano (2013/14), Dries Mertens è uno

dei 3 giocatori ad aver segnato almeno 5 gol in tutte le 7 stagioni di Serie A TIM insieme a

Gonzalo Higuaín e Duván Zapata.

