Mertens, il video saluto al 2020: tra Belgio e Napoli, tutte le sue giocate

Nell’ultima giornata di questo incredibile, in negativo, 2020, quasi tutti i calciatori del Napoli hanno scritto o pubblicato un pensiero per l’anno che verrà. Ovviamente anche un saluto all’anno che è appena passato, nonostante tutto. Tra questi Dries Mertens, che sul proprio profilo ufficiale Instagram ha postato un video con tutte le sue migliori giocate di questo anno solare, tra Belgio e Napoli.

MERTENS SALUTA IL 2020

Un video speciale quello di Dries Mertens, che ha salutato l’anno che è appena passato con un video delle sue migliori giocate ed i suoi gol più belli. Al momento il belga è infortunato, a Cagliari toccherà ancora a Petagna trascinare l’attacco azzurro e probabilmente sarà così ancora per qualche gara. Osimhen e Mertens saranno ancora ai box sicuramente per le prossime due partite. Dries tornerà a Castel Volturno lunedì, quando si monitoreranno le condizioni della sua caviglia sinistra e si deciderà il percorso per riportarlo in campo, in ogni caso non ci sarà a Cagliari e mercoledì contro lo Spezia.

