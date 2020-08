Mertens improvvisa un Tik Tok con Kat: il video è davvero divertente

Dries Mertens, oltre ad aver conquistato Napoli a suon di gol, ha sempre dimostrato di essere uno “scugnizzo”. Quest’oggi, attraverso il profilo Instagram della compagna, si è scoperto anche un ballerino provetto. Il bomber azzurro, infatti, ha provato per scherzo a realizzare un Tik Tok. Si tratta di un balletto di pochi secondi realizzato sull’applicazione più in voga tra i giovani. Questo il commento di Kat al video.

“Quel momento in cui sei sdraiato a bordo piscina con il tuo ragazzo ed alcune ragazze a caso iniziano a fare tiktokking e lui non ne capisce niente. Quindi devi spiegargli tutto il mondo di Tik Tok con balli e i ragazzi con la lingua da fuori. Dopo aver bevuto un paio di bicchieri di vino decidi di farne uno per divertimento e gli prometti di non condividerlo, ma poi è troppo bello per non postarlo… E ora mi ucciderà?”.

Mertens in campo, buona la prestazione contro il Barcellona

Barcellona Napoli resta una gara dall’amaro in bocca, ma con tante certezze in più: una tra tutte è sicuramente Dries Mertens. Le pagelle dei quotidiani lo elogiano dopo il match.

Gazzetta 6,5 – Al novantesimo secondo terrorizza Ter Stegen approfittando di un errore di Pique colpendo il palo. Si muove bene con Insigne e provoca il rigore che dà qualche speranza al Napoli.

Corriere dello Sport 6,5 – Un palo esterno in apertura, poi l’assist per il tiro di Zielinski, infine il rigore procurato con l’anticipo su Rakitic. Almeno lui resta in partita per tutto il primo tempo.

Tuttosport 6 – Al primo soffio, su azione casuale, colpisce il palo esterno. Vede pochi palloni ma è comunque “zanzaroso”, tanto è vero che si procura un rigore.

Il Mattino 5,5 – Che occasione quella che gli capita in avvio su una palla sporcata da Pique, gioca una gara tenace, difficile, con una pressione spesso solitaria ma insegue ogni pallone.

