Mertens: “Io, Napoli e le montagne russe con De Laurentiis”

Dries Mertens ha rilasciato una lunga nonché esclusiva intervista a Il Mattino così intitolata: “Io, Napoli e le montagne russe con De Laurentiis”.

La storia d’amore tra Dries Mertens e il Napoli continua e continuerà. Il belga ha infatti firmato il 17 giugno, ufficialmente, il rinnovo con la società partenopea. Il numero 14 vestirà la maglia azzurra per altri due anni.

Un prolungamento di contratto e di rapporto che però non è stato così semplice. Tanti gli alti e bassi che hanno poi portato alla buona riuscita della trattativa, a parlarne è lo stesso Ciro. L’attaccante ha spiegato tutto a Il Mattino in un’intervista così intitolata: “Io, Napoli e le montagne russe con De Laurentiis”. Esclusiva che uscirà domani in edicola.

