Mertens, la caviglia fa ancora male: possibile l’esclusione contro il Parma

Secondo quanto riportato da Il Mattino quest’oggi, i problemi fisici con cui ha dovuto fare i conti Dries Mertens nell’ultimo mese non sembrano essere ancora risolti.

Mertens escluso con il Parma?

Infatti la caviglia al belga fa ancora male, non sembra voler dar tregua all’attaccante. Lo staff sanitario del Napoli era convinto di essere riuscito a recuperarlo, tanto da dargli minutaggio nelle ultime partite. Ma Mertens non sta bene e l’ha dimostrato nelle ultime uscite. Inoltre ieri mattina aveva forte dolore alla caviglia. Ecco che si starebbe pensando di escluderlo anche dalla lista dei convocati per il match di domani contro il Parma, e vedere come reagisce nei prossimi giorni la caviglia.

