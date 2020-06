Mertens, l’amico: “A lui piace essere chiamato Ciro! Mi ha anche dedicato un gol”

Dries Mertens è entrato di prepotenza nella storia del Napoli. Il belga infatti – con il gol messo a segno ieri sera contro l’Inter – è ufficialmente il calciatore più prolifico della storia del Napoli.

Mertens, l’amico: “Ama essere chiamato Ciro. Mi ha dedicato un gol!”

La redazione di Sky Sport ha voluto intervistare un caro amico di Dries, il tassista Antonio Maturo. L’uomo ha voluto raccontare alcuni retroscena sul calciatore del Napoli. Ecco di seguito le sue parole.

“L’amicizia con Mertens è nata per la passione dei cani. A lui piace essere chiamato Ciro, non ci sono dubbi. Juliette (il cagnolino di Dries) è come una figlia per lui, è davvero legato. Dopo Torino-Napoli ha fatto preparare diverse pizze da una pizzeria a Posillipo, poi siamo andati insieme a distribuirle ai senzatetto e ai bisognosi. Una volta gli dissi – scherzando – che non mi aveva mai dedicato una rete: dopo il gol contro il Liverpool ha voluto imitarmi. Infatti ha mimato un tassista e si è messo il pallone sotto la maglia per rievocare la mia pancia!”.

