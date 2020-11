Mertens-Napoli, ecco l’ennesima dimostrazione d’amore per la città

“Voglio giocare ancora a lungo a Napoli”. E’ questa l’ultima dichiarazione d’amore fatta da Mertens al Napoli. Lo riferisce l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. Nel mese di giugno l’attaccante della nazionale belga pubblicava sui social una lettera (in formato video per la verità) in cui dichiarava il suo amore per il capoluogo partenopeo, Napoli, la città che non solo lo ha adottato ma che lo ha persino ribattezzato “Ciro”.

Nelle ultime settimane Dries è stato ampiamente criticato per qualche prestazione un po’ sottotono (non in nazionale, dove tra l’altro ha segnato). La cosa è passata quasi sotto silenzio. L’ex PSV ha risposto con la sola lingua che conosce, il sorriso. Ha detto, con l’aria scansonata di sempre, “sono ancora giovane, ho ancora tanto da dare al calcio”. Napoli lo aspetta. Mertens saprà stupire, una volta adattato al ruolo anche come fantasista alle spalle dell’unico centravanti.

