Mertens-Napoli, ombre sul rinnovo. L’Inter e altri due club su Dries: nuove offerte per il belga

L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, nello spazio riservato al calcio, dedica particolare attenzione alle mosse di mercato del ​Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro, per convincere ​Dries Mertens a restare in Campania, aveva offerto al belga una cifra pari a ​quattro milioni all’anno per altri due anni. Secondo gli ultimi rumors di mercato, l’entourage dell’ex calciatore del Psv avrebbe accettato a proposta del Napoli. Non è però detto che il futuro di Dries Mertens sia… continua a leggere sul sito di riferimento