Mertens non convocato con il Torino, Gattuso pensa ad una novità in attacco: le ultime

Dries Mertens, con ogni probabilità, non ci sarà contro il Torino. L’attaccante belga, infatti, non ha ancora smaltito la botta rimediata in Champions League. Il brutto fallo di Busquets non gli ha consentito di proseguire il match e lo terrà fuori anche in campionato. La speranza, in casa azzurri, è quella di poterlo avere al meglio per la sfida di Coppa Italia contro l’Inter. In quell’occasione, la squadra di Gattuso, giocherà per un posto in finale. L’edizione odierna de La Repubblica, inoltre, annuncia la possibilità di vedere qualche novità in attacco.

MERTENS NON CONVOCATO CON IL TORINO

Il quotidiano, oggi in edicola, riferisce in merito ad un possibile cambio in attacco. Gattuso, infatti, potrebbe schierare Politano dal primo minuto. L’intenzione è quella di far rifiatare Callejon in vista dei prossimi impegni. Al centro dell’attacco, ovviamente, si posizionerà Arek Milik. Il polacco è pronto a sfruttare l’occasione.

“Mertens non dovrebbe neanche essere convocato per il match di domani sera al San Paolo contro il Torino. Ci sarà Arek Milik in attacco, pronto a sfruttare la chance dal primo minuto. Gattuso farà qualche cambio rispetto al Barcellona. Nel tridente offensivo potrebbe avere una nuova chance dall’inizio Politano che giocherà al posto di Callejon“.

