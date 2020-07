Mertens non dimentica Sarri: “Con lui ero arrabbiato, poi ma ha cambiato la vita”

Dries Mertens non dimentica Maurizio Sarri. Anche se per tutta Napoli è diventato “il traditore” dopo essersi seduto sulla panchina dell’odiata Juventus, per l’attaccante belga resterà forse l’allenatore più importante di tutta una carriera. È proprio grazie all’intuizione dell’ex Empoli che Mertens ha cambiato ruolo, diventando il marcatore più prolifico della storia partenopea. Bologna FC v SSC Napoli – Serie A L’attaccante, all’UEFA, ha raccontato i suoi trascorsi con Sarri. E non erano… continua a leggere sul sito di riferimento