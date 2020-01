Mertens, nuova offerta dal Monaco: le cifre sul piatto, il belga è tentato

Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo del Napoli e della Serie A! Offerta da cinque milioni a stagione per due anni, quasi un milione in più rispetto all’offerta del Napoli per lo stesso periodo di di tempo. Questa, secondo quanto si legge tra le pagine dell’edizione odierna del Corriere dello Sport, la proposta ufficiale messa dal piatto dal Monaco per provare a mettere la mani su ​Dries Mertens, in scadenza di contratto con il club… continua a leggere sul sito di riferimento