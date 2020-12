Mertens, parla il suo mental coach: “Non è semplice connettere le emozioni al gesto tecnico. Però su Dries posso dirvi che…”

Com’è noto Dries Mertens è fuori dal 16 dicembre per un infortunio rimediato alla caviglia. Il suo mental coach, Michel Bruyninckx, è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato dalla nostra redazione:

Mertens sulla via del recupero

“L’infortunio alla caviglia non è un grande problema, fortunatamente Dries non ha nulla di rotto. Lavoro da anni con lui e ci concentriamo molto su come far sì che il ragazzo possa rendere al meglio dal punto di vista psicologico. Connettere le emozioni al gesto tecnico così come lavorare sulla capacità di concentrazione sono questioni molto complesse. In ogni caso – prosegue – sono soddisfatto dei risultati raggiunti da Dries. Ogni volta che gioca con il Napoli io vedo il frutto del nostro lavoro”. La chiosa del professionista è sul lavoro del mental coach: “Il futuro è la neuroscienza applicata al calcio. Mi auguro che questa professionalità sia apprezzata sempre di più”.

