Mertens riprende l’Inter, il Napoli in finale di Coppa Italia

NAPOLI (ITALPRESS) – Il Napoli impone il pareggio all’Inter ed è la seconda finalista di Coppa Italia. Termina 1-1 la semifinale di ritorno a porte chiuse contro i nerazzurri – giocata in un San Paolo deserto – con Dries Mertens che risponde alla rete iniziale a freddo di Eriksen, la prima dopo la ripartenza del calcio italiano. A raggiungere la Juventus nell’atto conclusivo di Roma sono dunque i partenopei, che con questo risultato riescono così a difendere la vittoria per 0-1 dell’andata al Meazza. Pronti-via e l’Inter gela i padroni di casa. Dagli sviluppi di un corner Eriksen sfrutta una lievissima deviazione avversaria in mischia e,

