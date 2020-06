Mertens risponde al post social di Fabian: “Ti offro la barca” | FOTO

Un simpatico siparietto ha visto come protagonisti, nelle ultime ore, il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz e l’attaccante dei partenopei, Dries Mertens. Nella sfida contro la Spal, il calciatore belga ha messo a segno il primo gol grazie anche al perfetto assist piazzato proprio dal compagno spagnolo. Un episodio che lo spagnolo ha deciso di mettere subito in evidenza con un simpatico post social.

Fabian-Mertens, il botta e risposta

Al termine della gara, il centrocampista Fabian Ruiz ha esultato sui social. Ma non solo perchè, attraverso lo stesso post social, ha mandato un messaggio proprio al compagno attaccante: “Non mi ringrazierai mai abbastanza per questo assist al bacio”. La risposta di Dries Mertens non si è fatta attendere troppo. Poco dopo il calciatore ha commentato il post Instagram dello spagnolo ed ha garantito: “Domani ti offro la barca”. Chissà se la promessa è stata poi mantenuta.

