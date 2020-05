Mertens rivela: “Oggi ho fatto il primo tampone. L’infermiere mi ha fatto una rivelazione”

Mertens Coronavirus – Il Napoli si è sottoposto, nella giornata di oggi, al primo tampone per il Coronavirus. Una misura necessaria, e che si ripeterà tra 48 ore, per poter riprendere almeno gli allenamenti. Tutto per tutelare la salute dei calciatori e per avvicinare il rischio contagi allo zero. L’attaccante dei partenopei, Dries Mertens si è raccontato ai microfoni del sito Voetbalkrant.com

Le parole di Mertens sul Coronavirus

“Oggi ho dovuto fare un test tampone. Un infermiere era alla mia porta e si divertiva a vedermi perché sua figlia è una mia grande fan. Gli ho detto ‘Sono un tuo fan perché rispetto quello che fai. Qual’è la cosa più difficile che hai passato?’ Gli ho chiesto. Lui mi ha risposto ‘Tornare a casa e non non poter abbracciare i miei figli perché io lavorare in un ospedale’. Ho pensato che fosse una brutta storia. Quindi aiutiamo a distribuire le mascherine per esempio. Speriamo finisca il prima possibile.”

