Mertens sale a quota 131 gol come leader della classifica dei bomber azzurri “all time”

Una serata da ricordare per Dries Mertens: il belga è tornato dopo un lungo infortunio ed ha marchiato il match tra Napoli e Benevento con il suo gol. Per questo motivo, il folletto azzurro ha compiuto un altro passo avanti nella classifica marcatori “all time” del club partenopeo.

Mertens sale a quota 131 gol!

Con il gol segnato al Benevento, Mertens sale a 131 reti come leader nella speciale classifica dei migliori marcatori all-time con la maglia del Napoli. Un traguardo tagliato in corrispondenza con la sua 250esima presenza in Serie A. Questo nel dettaglio lo score di Mertens per competizioni:

Serie A: 98 gol

Champions League: 16 gol

Europa League: 10 gol

Coppa Italia: 6 gol

Preliminari di Champions League: 1 gol

Dries Mertens è stato acquistato dal Napoli nell’estate del 2013 ed è alla sua ottava stagione con la maglia azzurra. Il suo primo gol in Serie A lo ha segnato il 30 ottobre del 2013 in Fiorentina-Napoli 1-2.

