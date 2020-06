Mertens ‘sfida’ Clementino improvvisandosi rapper: la rima è tutta da ridere – VIDEO

Dries Mertens, attaccante del Napoli, si è cimentato nel rap lanciando una ‘sfida’ a Clementino. Il centravanti belga, infatti, ha postato un video in cui chiude una rima con il nome del cantante partenopeo. I pochi secondi della clip stanno facendo, ovviamente, il giro del web. Il risultato, infatti, è tutto da ridere.

Mertens ‘sfida’ Clementino

L’attaccante del Napoli, già noto per le sue performance canore in compagnia di Tommaso Starace, questa volta ha deciso di cambiare genere. Da ‘Abbracciame’ di Andrea Sannino ha deciso di virare sul rap e ‘sfidare’ Clementino.

Il futuro in azzurro del belga

Il Corriere dello Sport riferisce in merito al rinnovo di Dries Mertens con il Napoli. L’attaccante azzurro, infatti, ha raggiunto l’intesa per restare in azzurro. Stando al quotidiano, oggi in edicola, il calciatore dovrebbe incontrare la società negli uffici della Filmauro nel corso della prossima settimana. Tutto dipenderà anche dalla decisione del Governo in merito alla riapertura al flusso tra regioni. Questo quanto scritto da Il Corriere dello Sport.

“E allora, l’incredibile sfida: Mertens contro l’Inter con la maglia del Napoli sulla pelle e un rinnovo praticamente concluso in tasca. Con questi termini: altre due stagioni, e dunque fino al 2022, e poi anche l’opzione per la terza a determinate condizioni. De Laurentiis, il giocatore e il suo entourage – ovvero il fratello Jeroen e poi gli avvocati della Stirr Associates – potrebbero incontrarsi negli uffici romani della Filmauro a ridosso del prossimo weekend: dipende più che altro dalla riapertura del flusso tra le regioni e soprattutto dal traffico aereo internazionale, considerando che ormai le parti stanno limando gli ultimi aspetti di un contratto sostanzialmente confezionato e condiviso con soddisfazione da tutti. L’obiettivo, insomma, è ufficializzare il rinnovo di Mertens prima della semifinale di ritorno con l’Inter”.

The post Mertens ‘sfida’ Clementino improvvisandosi rapper: la rima è tutta da ridere – VIDEO appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento