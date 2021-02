Mertens verso il ritorno: può farcela per la Juve – Radio Marte

Dries Mertens corre verso il ritorno: è questo quanto riferito dal giornalista di Radio Marte, Pasquale Tina, questa mattina all’emittente radiofonica.

Mertens verso il ritorno, Osimhen non pronto dal 1′

Secondo quanto riportato dal collega Gattuso è alle prese con qualche problema di troppo, come noto, in attacco. Questa sera si chiederà a Petagna di stringere i denti, perché Osimhen non ha ancora i minuti nelle gambe per partire titolare. Sicuramente potrà dare una mano a gara in corso, ma non sarà possibile vederlo dal 1′. Cosa smentita categoricamente dal collega. Ci sono però buone notizie e riguardano Dries Mertens: il problema che affligge il belga sembra essersi risolto, anche grazie alle terapie che sta effettuando in Belgio. Il giocatore potrebbe rientrare già la prossima settimana ed essere a disposizione, non per la gara di Coppa Italia con l’Atalanta a Bergamo ma per il big-match del “Maradona” contro la Juventus di sabato 13. Per quella data Mertens dovrebbe tornare regolarmente fra i convocati e a disposizione.

