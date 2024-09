ROMA – “Oggi a Kabul un gatto femmina ha più libertà di una donna. Un gatto può sedersi in veranda e prendere il sole al viso, può rincorrere uno scoiattolo in un parco. Oggi addirittura uno scoiattolo ha più diritti di una ragazza in Afghanistan, visto che nei parchi pubblici è vietato l’ingresso alle donne dai talebani”, a dirlo è Meryl Streep intervenuta a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. L’attrice statunitense ha, infatti, voluto accendere i riflettori sulla condizione delle donne afghane vittime delle scelte del regime talebano.

L’articolo Meryl Streep all’Onu: “Gatti e scoiattoli hanno più diritti delle donne afghane” proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it