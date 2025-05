merz-accusa-la-russia-di-minacciare-la-“sicurezza-in-europa”

In occasione dell’invio in Lituania di una brigata tedesca

Vilnius, 22 mag. (askanews) – Il cancelliere Merz ha accusato la Russia di minacciare la “sicurezza in Europa” durante una conferenza stampa a Vilnius in occasione dell’invio di una brigata corazzata tedesca in Lituania per rafforzare il fronte orientale della Nato.”Il revisionismo aggressivo della Russia minaccia non solo la sicurezza e l’integrità territoriale dell’Ucraina. Questo revisionismo minaccia la nostra comune sicurezza in Europa, e nell’intero spazio euro-atlantico”, ha dichiarato, al fianco del presidente lituano Gitanas Nauseda.