merz-annuncia-due-aerei-diretti-in-giordania-per-portare-aiuti-a-gaza

La Germania dice no a un riconoscimento Stato Palestina a breve

Roma, 29 lug. (askanews) – La Germania collaborerà con la Giordania per inviare aiuti umanitari a Gaza “al più tardi a partire da questo fine settimana, forse già da domani”, ha affermato il cancelliere tedesco Friedrich Merz, dopo che Israele ha promesso di aprire rotte sicure, in risposta alle preoccupazioni internazionali per la fame nel territorio sotto assedio. Intervenendo in conferenza stampa congiunta con Re Abdullah II di Giordania, Merz ha aggiunto che il governo tedesco “non prevede di riconoscere uno Stato palestinese a breve”. “In questo momento, mentre noi siamo qui, ci sono due aerei A400M in volo, diretti in Giordania, dove saranno equipaggiati e riforniti di carburante per poter svolgere le rispettive missioni al più tardi entro il fine settimana, possibilmente già a partire da domani. Questo sarà coordinato con i francesi e gli inglesi. E sarà poi possibile farlo dalla Giordania, sempre in coordinamento con il governo israeliano e con le relative autorizzazioni dello spazio aereo”. “Tuttavia, riteniamo che il riconoscimento di uno Stato palestinese non sia il passo giusto. Potrebbe essere uno degli ultimi passi verso la realizzazione di una soluzione a due Stati. Il governo tedesco non prevede pertanto di riconoscere uno Stato palestinese a breve. La nostra priorità è compiere i primi passi, attesi da tempo, sulle questioni più urgenti”, ha aggiunto.