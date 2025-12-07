merz-con-netanyahu:-le-critiche-a-israele-non-siano-il-pretesto-per-l’antisemitismo

Roma, 7 dic. (askanews) – “Le critiche al governo israeliano sono possibili e forse persino necessarie a volte. Questa è la natura delle società libere e delle democrazie aperte. Il rapporto tra Germania e Israele può resistere a tutto questo. Ma le critiche alle politiche del governo israeliano non devono essere usate impropriamente come pretesto per l’antisemitismo, Anche questo fa parte della nostra responsabilità storica”. Lo ha affermato il cancelliere tedesco Friedrich Merz in conferenza stampa insieme al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dopo il loro incontro a Gerusalemme.