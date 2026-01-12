merz-condanna-violenze-contro-manifestanti-in-iran:-“segno-debolezza”

Il cancelliere in visita in India

Ahmedabad (India), 12 gen. (askanews) – Il cancelliere tedesco Friedrich Merz “condanna fermamente” le violenze compiute dai leader iraniani contro il proprio popolo, definendole “un segno di debolezza”, nel corso di una conferenza stampa ad Ahmedabad, nel nord dell’India.”Rendo omaggio al coraggio con cui stanno affrontando una violenza sproporzionata e invito il governo e la leadership iraniani a proteggere i propri cittadini invece di minacciarli. Condanniamo con la massima fermezza la violenza perpetrata contro il popolo iraniano. La violenza non è un segno di forza, ma di debolezza, e questa violenza deve cessare”, ha dichiarato Merz.