lunedì, 12 Gennaio , 26

Filippo Bisciglia, nuova fiamma? Spunta il selfie ‘sospetto’ con una donna. Poi la verità

(Adnkronos) - Filippo Bisciglia ha una nuova fiamma?...

Funzionario Mimit aggredito a Termini: altri due fermati, 20enni tunisini

(Adnkronos) - Altre due persone sono state fermate...

Consumi, Arera: morosità e rateizzazione a tutela del consumatore

(Adnkronos) - La morosità nel pagamento delle utenze...

Israele, Idf: “Violenza coloni contro palestinesi in Cisgiordania aumentata del 25% nel 2025”

(Adnkronos) - Il numero di episodi di "crimini...
merz-condanna-violenze-contro-manifestanti-in-iran:-“segno-debolezza”
Merz condanna violenze contro manifestanti in Iran: “Segno debolezza”

Merz condanna violenze contro manifestanti in Iran: “Segno debolezza”

Video NewsMerz condanna violenze contro manifestanti in Iran: "Segno debolezza"
Redazione-web
Di Redazione-web

Il cancelliere in visita in India

Ahmedabad (India), 12 gen. (askanews) – Il cancelliere tedesco Friedrich Merz “condanna fermamente” le violenze compiute dai leader iraniani contro il proprio popolo, definendole “un segno di debolezza”, nel corso di una conferenza stampa ad Ahmedabad, nel nord dell’India.”Rendo omaggio al coraggio con cui stanno affrontando una violenza sproporzionata e invito il governo e la leadership iraniani a proteggere i propri cittadini invece di minacciarli. Condanniamo con la massima fermezza la violenza perpetrata contro il popolo iraniano. La violenza non è un segno di forza, ma di debolezza, e questa violenza deve cessare”, ha dichiarato Merz.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.