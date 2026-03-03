martedì, 3 Marzo , 26
Merz da Trump: sostegno a operazione in Iran ma danni per economie
Merz da Trump: sostegno a operazione in Iran ma danni per economie

“Speriamo che questa guerra finisca il prima possibile”

Washington DC, 3 mar. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ospita il tedesco Friedrich Merz per la sua prima visita con un leader straniero da quando si è unito a Israele negli attacchi contro l’Iran che hanno trascinato il Medio Oriente in guerra. Merz esprime il suo sostegno all’operazione USA-Israele, ma afferma che sta danneggiando l’economia globale. “Questo, ovviamente, sta danneggiando le nostre economie. Questo vale per i prezzi del petrolio, e vale anche per quelli del gas. Ecco perché tutti noi speriamo che questa guerra finisca il prima possibile”, dice Merz ai giornalisti.

