Merz in tour nel Golfo arabo: “Più prosperità con nuove partnership”

Cancelliere tedesco punta a rafforzare dialogo Riad, Doha e Abu Dhabi

Roma, 4 feb. (askanews) – Il cancelliere tedesco Friedrich Merz si recherà in Arabia Saudita per iniziare un tour nel Golfo, mentre la più grande economia dell’Ue cerca di diversificare i suoi principali partenariati commerciali ed energetici. Merz farà tappa anche in Qatar ed Emirati Arabi Uniti. “Saremo in grado di preservare e rafforzare la nostra libertà, sicurezza e prosperità a lungo termine molto meglio se avremo tali partenariati”, ha dichiarato Merz in una dichiarazione alla stampa al momento della sua partenza. “Vogliamo quindi ampliare il nostro dialogo strategico con Riad. Stiamo anche approfondendo questo dialogo con Doha e Abu Dhabi. Abbiamo bisogno di tali partnership più che mai in un momento in cui le grandi potenze determinano sempre più le politiche. Saremo in grado di preservare e accrescere meglio la nostra libertà, sicurezza e prosperità a lungo termine se avremo tali partnership”, ha affermato. “Infine, parliamo di pace e sicurezza nella regione. Lo stiamo facendo anche per promuovere lo sviluppo di un nuovo ordine di pace nella regione. Un giorno Israele dovrebbe essere una parte gradita di questo ordine, non un corpo estraneo respinto, come spesso si percepisce”, ha aggiunto.