sabato, 22 Novembre , 25
merz:-“la-guerra-puo-finire-solo-con-il-consenso-pieno-dell’ucraina”
Merz: “La guerra può finire solo con il consenso pieno dell’Ucraina”

Merz: “La guerra può finire solo con il consenso pieno dell’Ucraina”

Video NewsMerz: "La guerra può finire solo con il consenso pieno dell'Ucraina"
Redazione-web
Di Redazione-web

Il cancelliere tedesco al G20: nessuna decisione sopra la testa di Kiev

Milano, 22 nov. (askanews) – Il cancelliere tedesco Friedrich Merz, a Johannesburg per il G20, ribadisce che il conflitto in Ucraina può chiudersi solo con l'”assenso incondizionato” di Kiev, dopo la presentazione del piano unilaterale statunitense per porre fine alla guerra. Merz richiama anche il mancato rispetto da parte della Russia del Memorandum di Budapest e sostiene la necessità di nuove garanzie di sicurezza per l’Ucraina.”La guerra può finire solo con il consenso incondizionato dell’Ucraina – ha detto Merz -. Le guerre non si chiudono con decisioni prese dalle grandi potenze sopra la testa dei Paesi coinvolti. È un conflitto che può terminare solo con l’assenso dell’Ucraina e con il nostro, quello dell’Unione Europea, perché si combatte sul continente europeo”. “Ho ribadito – ha aggiunto – questa posizione anche al presidente Trump. Gli ho ricordato il Memorandum di Budapest, quando l’Ucraina rinunciò a un grande arsenale, comprese le armi nucleari, in cambio dell’impegno russo a rispettarne l’integrità territoriale. Un impegno che Mosca non ha mantenuto. Per questo ora servono nuove garanzie di sicurezza”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.