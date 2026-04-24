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Merz: “L’adesione immediata di Kiev all’Ue non è possibile”
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Merz: “L’adesione immediata di Kiev all’Ue non è possibile”

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Il cancelliere suggerisce che partecipi a riunioni senza diritto voto

Nicosia, 24 apr. (askanews) – Il cancelliere tedesco Friedrich Merz – in conferenza stampa a Cipro, al termine del vertice informale dei leader dell’Unione europea – ha affermato che non vi è alcuna prospettiva di un’adesione immediata dell’Ucraina all’UE, ma suggerisce che Kiev potrebbe partecipare alle riunioni dei membri del blocco senza diritto di voto. L’Ucraina sta spingendo per accelerare il suo processo di adesione all’Unione Europea a 27, a oltre quattro anni dall’inizio dell’invasione russa. “Vorrei anche salutare con favore il fatto che ieri siamo riusciti ad adottare il ventesimo pacchetto di sanzioni. Il messaggio alla Russia è chiaro: non faremo passi indietro. Al contrario, aumenteremo la pressione. Abbiamo anche discusso del percorso dell’Ucraina verso l’UE. È chiaro a tutti che l’adesione immediata dell’Ucraina all’Unione Europea non è, ovviamente, possibile”. “Ho proposto di avviare un processo all’interno dell’Unione europea che preveda una strategia di preadesione per l’Ucraina, con l’adesione a pieno titolo come obiettivo finale, naturalmente, ma sono necessari passaggi intermedi. Ne ho discusso con il Presidente Zelenskyy in diverse occasioni negli ultimi giorni. Vorrei inoltre agevolare una maggiore integrazione nelle istituzioni europee, ad esempio attraverso la partecipazione ai Consigli europei, al Parlamento europeo o alla Commissione senza diritto di voto, oppure attraverso la graduale integrazione dell’Ucraina in ambiti politici, a seconda dei progressi delle riforme”.

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