Merz nel discorso di fine anno parla di Ucraina e difesa interessi Ue

Il cancelliere tedesco su partnership Usa “cambiata”

Berlino, 31 dic. (askanews) – Alla vigilia del quarto anno di guerra sul continente europeo tra Ucraina e Russia, il cancelliere tedesco Friedrich Merz traccia il bilancio del suo primo anno alla guida della coalizione di maggioranza nel suo discorso di fine anno. La minaccia russa, il clima di guerra commerciale e la riforma del welfare tedesco sono tra i temi principali che hanno dettato la politica del Paese un tempo locomotiva d’Europa. “Per il quarto anno consecutivo, gli ucraini festeggeranno il Capodanno nelle circostanze più avverse, molti di loro senza elettricità, sotto una pioggia di razzi, temendo per i loro amici e le loro famiglie. E non è una guerra lontana che non ci riguarda. Perché lo vediamo sempre più chiaramente: l’attacco della Russia era ed è parte di un piano diretto contro tutta l’Europa. Anche la Germania è quotidianamente sottoposta a sabotaggi, spionaggio e attacchi informatici”, ha affermato il cancelliere tedesco nel suo video messaggio. “La nostra partnership con gli Stati Uniti d’America, da tempo garante affidabile della nostra sicurezza, sta cambiando. Per noi europei, questo significa che dobbiamo difendere e affermare i nostri interessi con molta più forza da soli”, ha aggiunto.

