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Merz non consiglierebbe ai suoi figli di andare a vivere negli Stati Uniti
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Merz non consiglierebbe ai suoi figli di andare a vivere negli Stati Uniti

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ROMA – “Non consiglierei oggi ai miei figli di andare negli Stati Uniti, studiare lì o lavorare lì, semplicemente perché improvvisamente si è sviluppato un certo clima sociale”: lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz, 70 anni, padre di tre figli.

L’occasione è stata una conferenza di giovani cattolici, a Wurzburg. Pur considerato da molti un convinto atlantista, il cancelliere ha detto di non vedere più gli Stati Uniti come la terra delle opportunità.

“Sono un grande ammiratore dell’America”, ha detto Merz, che ha però aggiunto: “In questo momento la mia ammirazione non sta crescendo”.

Il cancelliere ha detto poi: “Credo fermamente che ci siano pochi Paesi al mondo che offrano opportunità così grandi, soprattutto ai giovani, quanto la Germania”.

Secondo Merz, esiste una contrapposizione tra “l’economia sociale di mercato”, tedesca ed europea, e il “capitalismo puro” degli Stati Uniti, dove “le persone più qualificate hanno enormi difficoltà a trovare un lavoro”.
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