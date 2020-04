Mes, Crimi “Il Pd mette in discussione il Governo”

Rispetto al Mes “la posizione di Renzi non mi stupisce, lui non mi stupisce mai. Invece mi stupiscono le parole del Pd, perché mettono in discussione la linea del governo e del presidente del Consiglio Conte, che ha espresso la necessità di altri strumenti contro la crisi”. Lo afferma il capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, in un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano.

Alla domanda se questa situazione renda più fragile il lavoro per Conte al tavolo europeo, Crimi risponde: “Sì, e dipende dall’atteggiamento sbagliato del Pd, che sta smentendo il premier”. Rispetto a un ipotesi di un chiarimento nella maggioranza il capo politico del Movimento replica: “No,

