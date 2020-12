Mes e Recovery Fund, quanto è concreto il rischio di una crisi di governo

AGI – Raccontano nel Movimento 5 stelle che anche Di Battista ha dato una mano per convincere i riottosi sulla riforma del Mes a fare un passo indietro. Per non lasciare a Renzi – questa la spiegazione che ha fornito ai suoi – il pretesto per rompere. La richiesta dei pentastellati, dopo 48 ore di ‘full immersion’, è quella di inserire nella risoluzione che dovrà essere presentata domani “la logica a pacchetto”, ovvero pure l’introduzione di altri meccanismi come, ad esempio, l’Edis.

“Sarà un fondo di garanzia per i depositi bancari”, ha spiegato soddisfatta la Lezzi. “È un buon punto di caduta.

