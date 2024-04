Mes, Fontana: il giurì d’onore chiesto da Conte su Meloni si farà

“Spero si possa dirimere questa questione”

Roma, 28 dic. (askanews) – “Ho preso una decisione già qualche giorno fa ed è stata letta in Aula: il giurì d’onore si farà. Il presidente sarà Giorgio Mulè e auspico che con il giuri d’onore si possa dirimere questa questione”.Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, rispondendo a una domanda sulla richiesta di un giurì d’onore per accertare le dichiarazioni fatte dalla premier Giorgia Meloni in Aula in merito al Mes, avanzata dal presidente dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, nel corso della cerimonia dello scambio di auguri con la stampa parlamentare.