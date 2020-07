C’è un nodo molto importante da sciogliere da parte del governo, che sta lì come il convitato di pietra del “Don Giovanni”. Infatti il fantasma è lì, non si vede, ma tutti sanno della sua presenza. Si tratta del Mes e dei soldi europei per il recovery fund, messi a disposizione dalla UE a interessi igninsificanti, per riorganizzare la sanità e renderla più capace di fronteggiare la pandemia ed ogni altra emergenza sanitaria possa insorgere nel futuro. Il M5S è restio a discuterne, quando non ferocemente contrario, anche se in questi mesi abbiamo drammaticamente costatato che il nostro sistema sanitario è largamente insufficiente a fronteggiare emergenze importanti,

L'articolo Mes, nodo da sciogliere e cartina tornasole affidabilità italica

