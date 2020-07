AGI – Graziano Mesina intuiva che stavolta non sarebbe andata liscia che quella condanna, l’ennesima, a 30 anni per associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, sarebbe stata confermata in Cassazione. Così l’ex ergastolano si era preparato a lasciare la casa della sorella Peppedda, che si affaccia sulla strada principale di Orgosolo (Nuoro) il suo paese, prima dell’arrivo dei carabinieri.

A 78 anni, sebbene stanco e rassegnato, l’ex Primula Rossa del Supramonte ha un’unica certezza: dopo oltre 40 anni di carcere, non vuole tornare dietro le sbarre. Viene descritto come un uomo solo, molto cambiato rispetto a quella scintilla e quel furore che hanno alimentato il suo mito di bandito,

L’articolo Mesina in fuga a Orgosolo, il paese che vuole dimenticare proviene da Notiziedi.

