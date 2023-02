Messa a riposo uve patrimonio Unesco, Urso: spero arrivi riconoscimento

Ministro: Amarone è il simbolo dell’eccellenza del vino italiano

Verona, 4 feb. (askanews) – “Mi auguro che ci sia presto il riconoscimento del patrimonio immateriale dell’Unesco della tecnica di appassimento delle uve della Valpolicella perché sarebbe un ulteriore valore aggiunto che noi dobbiamo portare, così come abbiamo fatto con le indicazioni geografiche nel settore dell’enogastronomia di cui siamo leader nel mondo con oltre 300 riconoscimenti”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in videocollegamento con la conferenza stampa di apertura di “Amarone Opera Prima” a Verona.

“L’Amarone è il simbolo dell’eccellenza del vino italiano e di conseguenza il simbolo del made in Italy nel mondo, che ci ha fatto grande e che traina le nostre esportazioni anche in un contesto difficile come quello in cui viviamo” ha aggiunto il ministro, ricordando l’impegno del governgo “per combattere sempre di più l”italian sounding’, la contraffazione e la concorrenza sleale”. “Nel collegato alla Finanziaria – ha ricordato Urso – abbiamo previsto un ddl che stiamo realizzando, e su cui vogliamo il conforto degli attori dell’economia italiana, per la tutela e la valorizzazione del made in Italy nel mondo e abbiamo creato un fondo specifico che sostenga la filiera produttiva del made in Italy”.

Il ministro ha infine sottolineato l’impegno in Europa suo e del ministro dell’Agricoltura e Sovranità alimentare, Lollobrigida, contro il Nutriscore e le etichette sugli alcolici dell’Irlanda.

