Messa in piega e cerette, le nuove regole del salone di “bellezza” nella Fase 2

Messa in piega, colpi di sole, ceretta: ecco le nuove regole per la cura della persona ai tempi del coronavirus. Tempi contingentati, porte aperte, no riviste e si’ all’abituale chiacchierata con il parrucchiere, ma preferibilmente allo specchio evitando cioé il vis-a-vis. Sono queste le linee guida elaborate dal Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della cura della persona: servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici, messo a punto dall’Inail e dall’Istituto Superiore della Sanità Stando a dati Istat, sono più di 142 mila i saloni in Italia con un numero di addetti che si aggira sulle 262 mila unita’.

