Messi accusato di un mancato saluto con Manolas: il difensore partenopeo lo difende sui social | FOTO

Barcellona-Napoli rischia di essere seguita da qualche polemica. La prima è quella legata ad alcune discutibili decisioni dell’arbitro. Prima sul gol di Lenglet che non ha annullato nonostante il fallo. Poi sulla seconda rete di Messi annullata che resta una decisione dubbia. Una seconda polemica, invece, vede protagonista Manolas, difensore dei partenopei, e Messi, attaccante del Barcellona.

Manolas-Messi, la polemica

La stampa spagnola, al termine della sfida di Champions League, ha tirato in ballo l’attaccante della squadra catalana. Reo, secondo loro, di essersi rifiutato di salutare Manolas al fischio finale. Il motivo sembrava dovesse essere legato al 3-0 che la Roma ha rifilato al Barcellona nel 2018. In quella occasione proprio un colpo di testa del greco ha eliminato la squadra catalana dalla competizione. Oggi, però, proprio Manolas è sceso in campo per difendere il calciatore argentino tramite il proprio profilo Instagram. Il difensore azzurro ha mostrato uno scatto in cui si vede chiaramente un braccio con un orologio che può essere solo dell’arbitro. Quindi, Messi si è rifiutato di salutare Cakir, non lui.

