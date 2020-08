ROMA (ITALPRESS) – Quello che sembrava impossibile adesso è più di un’ipotesi: Lionel Messi è pronto a lasciare il Barcellona. Un divorzio che dall’Argentina danno per certo, citando un fax inviato al club dal numero 10 blaugrana, e che comincia a trovare riscontri anche in Spagna. La situazione sarebbe precipitata dopo l’umiliante 2-8 in Champions col Bayern Monaco: Messi, già in passato critico nei confronti dell’attuale dirigenza, avrebbe iniziato lì a meditare il possibile addio. Nemmeno il confronto col nuovo allenatore Ronald Koeman avrebbe cambiato le cose e anzi la scelta del tecnico olandese di scaricare Luis Suarez, grande amico dell’argentino,

L'articolo Messi-Barcellona ai titoli di coda, dall'Argentina "Sarà addio"

