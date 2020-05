Oltre due mesi senza le magie di Lionel Messi. E chissà quanto tempo ci vorrà ancora per rivederlo in campo e se sarà possibile farlo in una stagione, la 2019-2020, brutalmente fermata da un avversario impossibile da dribblare come il coronavirus. Per il popolo azulgrana il solo vedere le foto degli allenamenti della “Pulce” alla “Ciutat Esportiva” è stato importante, quasi terapeutico scrivono i giornali catalani “Mundo Deportivo” e “Sport” che ne hanno raccolto le prime dichiarazioni dopo il lungo periodo di isolamento. Ha una gran voglia di tornare a fare il Messi, ma non ha nessuna intenzione di allontanarsi dalla moglie e dai tre figli (Thiago di 7 anni,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Messi “Lautaro attaccante impressionante” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento