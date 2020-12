“Non so se andrò via o resterò al Barcellona, aspetterò che la stagione finisca. Non ho niente di chiaro in testa”. Leo Messi non scioglie i nodi sul suo futuro: nella lunga intervista a LaSexta, il campione argentino, il cui contratto scade il prossimo giugno, lascia tutto ancora in sospeso (Ansa).

The post Messi: “Non so se resto o vado via” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento