Messi spaventa il Barça: stop alle trattative per il rinnovo, addio possibile

Dalla querelle con Antoine Griezmann al futuro incerto di Lionel Messi. Non tira una buona aria in casa Barcellona, dove alcune dinamiche interne stanno sconvolgendo l’armonia dello spogliatoio e complicando il cammino in Liga dei blaugrana, attualmente secondi in classifica a quattro punti dalla capolista Real Madrid. Ebbene sì, Leo Messi. Come accaduto qualche settimana fa, si è nuovamente incrinato il rapporto tra la stella argentina e la dirigenza catalana, nonostante il dialogo tra le… continua a leggere sul sito di riferimento