Messiah su Netflix: trama e cast della serie Tv

Disponibile da Capodanno la serie Tv Messiah, un avvincente e provocatorio thriller alla Homeland che mette in dubbio ogni certezza religiosa. Prodotto da Mark Burnett e Roma Downey (già ideatori della miniserie La Bibbia nel 2013), come si evince dal titolo, lo show pone al centro un sedicente profeta che attira l’attenzione mediatica: è davvero chi dice di essere, oppure si tratta di un potente truffatore in grado di sovvertire l’ordine geopolitico? La prima stagione di Messiah ha debuttato su Netflix il 1° gennaio con un totale di dieci episodi.

Messiah su Netflix: la trama della controversa serie Tv

Un uomo misterioso che si fa chiamare Al-Massih appare per la prima volta in Medio Oriente iniziando a compiere gesta miracolose. Costui sostiene di essere il Messia. I suoi miracoli attirano l’attenzione globale, riunendo intorno a sé milioni di seguaci. Il fenomeno è in crescita, tanto che la CIA decide di indagare. Spetterà all’agente Eva Geller scoprire se l’uomo è davvero un moderno Messia, oppure è in realtà un pericoloso criminale nonché un leader che rischia di mettere a rischio ogni ordine sociale.

Messiah è ambientata in Palestina e negli Stati Uniti, ma le riprese sono state effettuate dal giugno all’agosto 2018 nel New Mexico, scegliendo Albuquerque e Santa Fe come principali location. Fin dal trailer, la serie ha attratto pareri contrastanti da parte dei musulmani sunniti che ne hanno criticato le somiglianze tra il personaggio e il concetto islamico dell’Anticristo, Al-Masih ad-Dajjal. Un utente su Twitter ha dichiarato di essere stato bloccato da Netflix per aver avanzato tale ipotesi.

Messiah: il cast della serie Tv di Netflix

Michelle Monaghan interpreta Eva Geller, l’agente della CIA incaricata di indagare sulla vera identità del sedicente profeta; Mehdi Dehbi veste i panni di Al-Massih, Messia che appare in Medio Oriente per compiere miracoli. Nel cast anche John Ortiz nel ruolo di Felix Iguero; Tomer Sisley è Aviram Dahan; Melinda Page Hamilton interpreta Anna Iguero; Stefania LaVie Owen è Rebecca Iguero; Sayyid El Alami è Jibril Hassan; Jane Adams nei panni di Miriam Keneally; e Wil Traval nel ruolo di Will Mathers.

