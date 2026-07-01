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Messico, festa all’Azteca: l’Ecuador battuto 2-0
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Messico, festa all’Azteca: l’Ecuador battuto 2-0

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I tifosi sognano in grande: “E se ce la facessimo?”.

Città del Messico, 1 lug. (askanews) – Il Messico continua la sua corsa al Mondiale e vola agli ottavi di finale. Allo stadio Azteca di Città del Messico, la squadra di Javier Aguirre ha battuto 2-0 l’Ecuador nei sedicesimi, con i gol di Quinones e Jiménez nel primo tempo. Fuori dallo stadio, migliaia di tifosi hanno invaso le strade tra canti, balli, mariachi e danze tradizionali.”L’Inghilterra tornerà a casa!”.”È stato incredibile, è stato spettacolare. Il Messico brilla come mai prima, eccellente! Forza Messico! Tutto il Paese è con voi, dal nord al sud. Forza Messico! E se? E se ce la facessimo?”.”Con il nostro sostegno, questa squadra può arrivare fino in finale, e lì ci ritroveremo. Questo sostegno, questo sentimento, non ha eguali in tutti i Mondiali. Il Messico si vive, il Messico si assapora, e il Messico sarà campione”.”Certo, io vedo la mia nazionale arrivare in finale contro la Spagna. Messico-Spagna. E li batteremo, è scritto. E se? E se?”.

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