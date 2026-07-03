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Messico-Inghilterra, allarme meteo e orario del match può cambiare
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Messico-Inghilterra, allarme meteo e orario del match può cambiare

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(Adnkronos) –
Il Viagra l’arma segreta dell’Inghilterra contro il Messico? Domenica si gioca la sfida degli ottavi di finale dei Mondiali allo stadio Azteca di Città del Messico. Il match si dovrebbe giocare alle 18 locali ma, per l’allarme legato a temporali e fulmini, potrebbe essere anticipato alle 12 (le 20 in Italia). La partita si gioca in condizioni particolari, a 2.200 metri di altitudine. “Non avremo il tempo di adattarci all’altura”, dice il ct dell’Inghilterra, Thomas Tuchel.  

A suggerire un rimedio alla selezione dei Tre Leoni è il tabloid The Sun. I giocatori, dice il giornale, magari potrebbero assumere Viagra. Il farmaco non è inserito nella lista delle sostanze proibite dell’agenzia mondiale antidoping, la Wada. “Gli studi hanno dimostrato che, riducendo la pressione sanguigna nei polmoni, il farmaco contrasta la stanchezza e le vertigini che vengono avvertite ad alta quota”, scrive The Sun, precisando che “non ci sono elementi per affermare che i giocatori dell’Inghilterra pensino effettivamente di assumere Viagra, un farmaco noto soprattutto per il trattamento della disfunzione erettile”. L’Inghilterra avrà appena 2 giorni per abituarsi alle condizioni di Città del Messico dopo aver lasciato il proprio quartier generale di Kansas City. Nella capitale messicana, la selezione inglese alloggerà in un hotel top secret: l’obiettivo è evitare che i tifosi messicani creino il caos di notte disturbando il sonno dei giocatori.  

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