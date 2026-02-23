messico,-schierati-altri-2500-militari-dopo-l’uccisione-di-el-mencho

Il paese nel caos, scontri e morti fra militari e narcos

Milano, 23 feb. (askanews) – Il Messico sta schierando altri 2.500 soldati nella parte occidentale del Paese, una misura pensata come “deterrente” contro l’ondata di violenza seguita alla morte di “El Mencho”, capo del Cartello di Jalisco, uno dei più grandi cartelli della droga del Paese, ha annunciato il ministro della Difesa Ricardo Trevilla: “Da ieri sera sono arrivati altri militari e continueranno ad arrivare anche oggi dalla parte centrale della Repubblica e anche dagli stati che circondano Jalisco, per un totale di 2.500 rinforzi”, ha dichiarato il ministro.