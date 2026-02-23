lunedì, 23 Febbraio , 26
HomeVideo NewsMessico, schierati altri 2500 militari dopo l'uccisione di El Mencho
messico,-schierati-altri-2500-militari-dopo-l’uccisione-di-el-mencho
Messico, schierati altri 2500 militari dopo l’uccisione di El Mencho
Video News

Messico, schierati altri 2500 militari dopo l’uccisione di El Mencho

Redazione-web
By Redazione-web

-

0
0

Il paese nel caos, scontri e morti fra militari e narcos

Milano, 23 feb. (askanews) – Il Messico sta schierando altri 2.500 soldati nella parte occidentale del Paese, una misura pensata come “deterrente” contro l’ondata di violenza seguita alla morte di “El Mencho”, capo del Cartello di Jalisco, uno dei più grandi cartelli della droga del Paese, ha annunciato il ministro della Difesa Ricardo Trevilla: “Da ieri sera sono arrivati altri militari e continueranno ad arrivare anche oggi dalla parte centrale della Repubblica e anche dagli stati che circondano Jalisco, per un totale di 2.500 rinforzi”, ha dichiarato il ministro.

Previous article
Onu, Guterres: “Sta prevalendo la legge del più forte”
Next article
Giochi 2026, Gianni Morandi intona l’Inno per gli atleti. I social impazziscono: “Così si canta (compreso il sì finale)”

POST RECENTI

Video News

Onu, Guterres: “Sta prevalendo la legge del più forte”

Il segretario generale denuncia un attacco globale ai diritti umaniGinevra, 23 feb. (askanews) - Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres denuncia una fase...
Video News

Le mine anti uomo raccontano le voci d’Ucraina dopo 4 anni di guerra

Iniziativa Cesvi al Teatro Carcano di Milano per la ricorrenzaMilano, 23 feb. (askanews) - Una voce emerge da una mina anti uomo e racconta una...
Video News

Mattarella a Niscemi, incontra la mamma di una bimba morta in strada

Visita a sorpresa. Tra priorità assolute messa in sicurezza stradeMilano, 23 feb. (askanews) - Visita a sorpresa, non programmata, di Sergio Mattarella a Niscemi: "Sono...
Video News

Nato, a Steadfast Dart 2026 nel Mar Baltico debutta il drone turco

Ammiraglio Ercument Tatlioglu lo spiega in una dichiarazioneAmburgo (Germania), 23 feb. (askanews) - Per la prima volta in un'esercitazione Nato, la Steadfast Dart 2026 ha...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.