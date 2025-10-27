lunedì, 27 Ottobre , 25

Manovra, Savino: “Possibili modifiche specifiche ma nel rispetto dei saldi”

Tudor, Juve ha deciso per l’esonero: attesa l’ufficialità

Poste celebra a Piazza Affari il decimo anno della quotazione in Borsa

Alimentazione, Prandini (Coldiretti): “Puntare su qualità cibo è investire in salute e nel futuro del Paese”

Messico: sfilata colorata di Catrinas prima del Giorno dei Morti

Messico: sfilata colorata di Catrinas prima del Giorno dei Morti

A Città del Messico la tradizionale celebrazione er i cari defunti

Città del Messio, 27 ott. (askanews) – Messicani vestiti con i costumi della “Catrina” – una rappresentazione scheletrica della morte – sfilano per le strade di Città del Messico in vista delle celebrazioni del Giorno dei Morti, una delle festività più importanti del Paese. Durante la tradizionale celebrazione del 1 e 2 novembre, i messicani visitano i loro parenti defunti nei cimiteri e depongono offerte nelle loro case su altari colorati, insieme a fotografie dei loro cari defunti e ai cibi che più apprezzavano in vita.

