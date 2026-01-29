giovedì, 29 Gennaio , 26

Portogallo, sale a 5 bilancio del morti per la tempesta Kristin

(Adnkronos) - Sono almeno 5 i morti causati...

Ascolti tv, 28 gennaio: De Martino supera Scotti col 23.3%

(Adnkronos) - E' Canale 5 con 'Una Nuova...

Bridgerton, al via la quarta stagione: la video intervista al cast

(Adnkronos) - La quarta stagione di ‘Bridgerton’ accende...

Gerry Scotti: “Corona e le mie presunte relazioni con le Letterine? Mi sopravvalutano”

(Adnkronos) - Si tratta di "presunte rivelazioni che...
messina,-il-giallo-dei-tre-cacciatori-morti-nel-bosco:-notte-di-interrogatori-in-caserma,-le-ipotesi-degli-inquirenti
Messina, il giallo dei tre cacciatori morti nel bosco: notte di interrogatori in caserma, le ipotesi degli inquirenti

Messina, il giallo dei tre cacciatori morti nel bosco: notte di interrogatori in caserma, le ipotesi degli inquirenti

DALL'ITALIA E DAL MONDOMessina, il giallo dei tre cacciatori morti nel bosco: notte di interrogatori in caserma, le ipotesi degli inquirenti
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Notte di interrogatori a Patti (Messina) dopo che ieri nel bosco di Montagnareale sono stati trovati i corpi di tre cacciatori crivellati di colpi. Le vittime sono l’82enne Antonio Gatani, di Librizzi, e i fratelli Davis e Giuseppe Pino, rispettivamente di 26 e 44 anni, originari di San Pier Niceto. Tutti e tre erano armati di fucile. Indagano i carabinieri che da ieri hanno sentito diverse persone, tra cui i parenti e gli amici dei tre uomini. I militari hanno ascoltato per tutta la notte in caserma a Patti una persona che di solito andava a caccia con Antonio Gatani.  

Sono diverse le ipotesi al vaglio degli inquirenti. Tra cui un incidente di caccia o una lite poi culminata con un doppio omicidio e un suicidio. L’allarme sarebbe stato dato da un amico di una delle tre vittime che non aveva notizie dell’amico da ore. L’area boschiva in cui sono stati trovati i tre cadaveri è stata interdetta e posta off limits. Il procuratore di Patti Angelo Vittorio Cavallo e i carabinieri sono rimasti sul posto fino a tardi. La Procura di Patti ha disposto l’autopsia sui corpi dei tre cacciatori. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.