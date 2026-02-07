messina,-il-sindaco-basile-si-dimette.-il-centrodestra-polemizza:-“capriccio-politico-di-de-luca”

PALERMO – Dimissioni per il sindaco di Messina, Federico Basile. Le ha annunciate lo stesso Basile, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Zanca. Da diverse settimane in città si rincorrevano voci sull’addio anticipato di Basile, che porterà Messina ad andare al voto anticipato nella primavera di quest’anno. Basile ha comunque annunciato che intende ricandidarsi alla guida della città dello Stretto.

CENTRODESTRA: DIMISSIONI BASILE CAPRICCIO POLITICO DI DE LUCA

“Le inopinate e assurde dimissioni del sindaco di Messina Federico Basile sono motivate solo da un capriccio politico del sindaco di Taormina Cateno De Luca, e dei desiderata di quest’ultimo. Dietro questa scelta di abdicare alle proprie responsabilità nei confronti della città c’è Cateno De Luca con la sua pseudo strategia politica. È assurdo pensare ad una nuova fase commissariale per Messina proprio all’indomani di un’emergenza come quella del ciclone Harry, per di più le dimissioni di Basile lasceranno vuota anche la presidenza della Città metropolitana che svolge un ruolo fondamentale nella gestione della fase di ricostruzione nell’intera fascia dei comuni ionici. Siamo davanti ad un ‘coup de théâtre’ di cui qualcuno si deve assumere l’onere davanti ai cittadini di Messina. Prendiamo atto della decisione odierna e come centrodestra siamo pronti a rispondere uniti con una candidatura autorevole per la guida della città di Messina”. Lo si legge in una nota delle segreterie siciliane di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega per Salvini premier, Grande Sicilia – Mpa, Noi Moderati e Democrazia cristiana.

